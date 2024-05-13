أشرف زكي: 'لم يُصور عمل مسرحي بشكل احترافي منذ 2011'

القاهرة - محمد ابراهيم - حل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ضيفا مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع اليوم الإثنين، عبر قناة صدى البلد.





وتحدث أشرف زكي خلال اللقاء عن تدهور أعمال المسرح في الفترة الأخيرة، وأساليب النهوض بصناعته من جديد.





وقال أشرف زكي إن المسرح يعاني في الفترة الحالية من قلة الأعمال الجيدة، فقد تم إغلاق بعض المسارح بعد إسنادها للقطاع الخاص والبعض الآخر تم هدمه.





وأضاف أشرف زكي قائلًا: “كان يوجد لدينا عدة روافد للمسرح قبل عام 2011، والدليل على ذلك هو أنه كان هناك صفحة تصدر يوميًا في الجرائد بعنوان ”أين تذهب هذا المساء".

وأكمل: "منذ عام 2011 وحتى الآن؛ لم يتم تصوير أي مسرحية تصوير احترافي توثيقي، وحذف وزارة المالية لبند الإعلانات من المسرح أثر بشكل كبير".