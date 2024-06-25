رد صادم من شقيق شيرين على تصريحاتها الأخيرة: "كنتي هتحبسي أخوكي!!"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي تمت إذاعته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث كشفت خلال التسجيل أنها قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها حيث أنها قالت إنها تعرضت لمؤامرة كبيرة واتهمته باستغلالها ماديًا.

رد صادم من شقيق شيرين

فخرج شقيقها محمد عبد الوهاب عن صمته ورد عليها من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود.

ده قرار النيابة العامة بالحفظ إداريًا في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ ۱۹/۱۲/۲۰۲۲ يعني من سنتين".

وتابع: "إيه هي بقي الاتهامات دي؟ كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على اختي! وطبعا موضوع السكينة! واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع امي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سوال ج جواب. التوكيل اللي بتقول ان انا أسأت استخدامه!".

وأضاف: "وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها والأهم أمي اللي كنت مفهمها ان بنتها اتنازلت وانا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها. وبناء عليه رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، انا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم اخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد مااتحفظت القضية بس انتي بقي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني انهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى".

واستكمل: " ونفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين مع اني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها. ده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي، مش بيان من محامي. وأي حاجه هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر".

واختتم حديثه قائلًا: "مرفق هنا الفيديو بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٢ اللي قولتي فيه انك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت ان القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك".

منشور شقيق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب ترد بتسجيل صوتي من خلال عمرو أديب

وجاء التسجيل هذا لكي ترد به شيرين على التصريحات المسربة والمبارزة الكلامية التي موجودة على السوشيال ميديا بين حسام حبيب وشقيقها محمد عبد الوهاب.

حيث ردت شيرين على كل تلك التصريحات بالتسجيل الصوتي التي قالت فيه: "مساء الخير لكل جمهوري الحبيب

انا فوجئت النهارده باللي حصل على السوشيال ميديا بين حسام وبين اخويا محمد فأنا حبيت اكد إنه حسام كلامه صح واخويا فعلًا باعني لاني كنت عاملاله توكيل فراح باع السوشيال ميديا بتاعتي بالتوكيل العام ده ومضى عقد بتاريخ قديم وباع السوشيال ميديا بتاعتي".

واضافت: "أنا مش عايزه اتكلم في مشاكل شخصية تاني عشان الناس متقعدش تقول هو احنا مورناش غير شيرين!

بس انتوا لازم تعرفوا اني عندي اغاني حلوه جدًا جدًا لما المشاكل دي تخلص هتنزل وهتعجبكم ومتصدقوش اللي بيقوله اخويا عني ومشكور حسام إنه بيرد وبيقول الحقيفه اللي اهلي مش بيقولوها".

واستكملت قائلة: "أنا أسفه اني شغلتكم بأخباري بس انا اضطريت اتكلم لاني صحيت لقيت الدنيا مقلوبه وانا مليش ذنب في اللي بيحصل وصدقوني انا مش عايزه اضايقكم بأخباري سواء حلوه أو وحشه عشان عارفه إنه كل واحد عنده همومه وطمش حابه يتقال هو مفيش ورانا غير شيرين يعني".

واختتمت حديثها قائلة: "انا بتاسفلكم وانتوا اهلي ووقفتوا جمبي ومش قصدي ادوشكم بمشاكلي انا مليش ذنب ومبتكلمش بدليل اني الفتره اللي فاتت كنت ساكته فأنا بعتذرلكم والله انا أسفه على الازعاج ده".