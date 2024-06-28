"اتبسطت جدًا".. طه دسوقي يعبر عن إعجابه بمسرحية "ميمو"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان طه دسوقي، عن إعجابه الشديد بمسرحية “ميمو” بطولة الفنان أحمد حلمي بعد أن حضر العرض المسرحي، ونشر عددًا من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء حضوره الكواليس مع أبطال العمل.

وشارك طه دسوقي صوره مع عدد من أبطال مسرحية ميمو من بينهم أحمد حلمي ومحمد رضوان وأحمد سلطان وعلق قائلًا: «ألف مبروك اتبسطت جدًا بحضور مسرحية ميمو للبرنس أحمد حلمي والمسرحية كتابة الشاطر أوي ضياء محمد وإخراج هشام عطوة».

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.



وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.