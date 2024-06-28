نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

القاهرة - محمد ابراهيم - هنّأ النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والقوات المسلحة، وقوات الشرطة، بالعيد الـ11 لثورة 30 يونيو.

وقال نقيب الإعلاميين في تهنئته: “هذه الثورة التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الأمثلة في الثورات السلمية، والحفاظ على أركان الدولة المصرية”.

وأضاف “سعدة” أن ثورة 30 يونيو جاءت لتؤكد يوما بعد يوم، أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق، لبناء دولة حديثة، عمادها جيش وطني يحمي سمائها وبحرها وأرضها.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن هذه الذكرى تأتي لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين، وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية، بكل مؤسساتها، وتأكيد على أن مصر الجديدة القوية، أصبحت راسخة في وجدان الشعب المصري، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك، والتسامح، وتعزيز التلاحم بين الدولة والمواطنين، باعتبارها أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن ثورة 30 يونيو جاءت بمكانة طوق النجاة لمصر وأهلها، وأسهمت في تغيير مجرى التاريخ المصري الحديث، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص.

ووجّه نقيب الإعلاميين، التحية لشهداء الوطن، الذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لوطنهم، داعيًا الشعب المصري، بالوقوف خلف قيادته؛ لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.