وزيرة الثقافة تطلق مسابقة "مصر تبدع.... تقرأ وترسم" للتشجيع على القراءة واكتشاف الموهوبين في الفنون التشكيلية ودعم ذوي الهمم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق مبادرة "مصر تبدع"، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وتتضمن مسابقتين، هما: "مصر ترسم"، و"مصر تقرأ" للأطفال والشباب، للتشجيع على القراءة واكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى دمج ودعم الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

أهداف المبادرة ورؤيتها

أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لاكتشاف الموهوبين وصقل قدراتهم، وتشجيع الشباب والأطفال على القراءة، إيمانًا بدور القوة الناعمة في بناء الإنسان.

وأضافت أن رؤية المبادرة تنطلق من أهمية إكساب الأطفال القدرة على التعبير عن أنفسهم، ومفردات بيئتهم، وقضايا مجتمعهم، وتوسيع مداركهم، وتنمية الذائقة الفنية والإبداعية لديهم.

مسابقة "مصر ترسم"

تستهدف مسابقة "مصر ترسم" اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتعددة، وتضم ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عامًا، الثانية من 13 إلى 18 عامًا، الثالثة من 19 إلى 27 عامًا، ويُخصص مسار موازٍ لهذه المراحل لمشاركة الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة.

وتشمل محاور مسابقة "مصر ترسم" موضوعات متنوعة، هي: "التعبير عن مفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية وأثر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية عليها، التعبير عن المشروعات القومية، التعبير عن فكرة قصة أو رواية أو كتاب وما يحويه من الأفكار الإيجابية، والسير الذاتية للشخصيات البارزة"، وذلك باستخدام الأعمال المسطحة "رسم وتصوير، تصوير فوتوغرافي"، الأعمال المجسمة "نحت، خزف"، أعمال مركبة باستخدام أي نوع من الخامات"، على أن يلتزم المتسابق بالشروط الآتية: ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 35سم × 50سم ولا تقل عن 17سم ×25سم، ألا تزيد مساحة العمل المجسم عن 50سم (طول) × 50سم (عرض) × 50سم (ارتفاع)، (الأعمال المسطحة)، فيتم قبول فقط اللوحة الورقية من اللوحات، دون عمل أي إخراج للوحات، ولا يقبل أي عمل فني به إخراج أو إطار خارجي، مع التزام بالشروط المحددة لمساحة الأعمال. ويُسمح بتقديم عملين كحد أقصى، وتُعد قرارات لجنة التحكيم والقوميسير العام نهائية وغير قابلة للطعن.

ويتقدم المتسابق بعمله الفني، إلى أقرب قصر ثقافة تابع لمدينته أو قريته أو أي قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة، ويشير في الاستمارة إلى ذلك، كما يمكن إرسالها بالبريد السريع على عنوان: 7 شارع كمال الدين حسين -جاردن سيتي- قصر ثقافة الطفل -أمام السفارة الأمريكية.

وترفق استمارة الاشتراك بالمسابقة بعد ملئها مع الأعمال المقدمة، ومعها صورة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية و2 صورة شخصية، بجانب بطاقة تعارف للمتسابق فيما لا يزيد عن نصف صفحة، واسطوانة مدمجة تحمل صور للعمل الفني.

علمًا بأن آخر موعد للتقدم بالأعمال للمسابقة 15 أغسطس المُقبل.

مسابقة "مصر تقرأ"

تستهدف مسابقة "مصر تقرأ" تلخيص إصدارات وزارة الثقافة من خلال ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عامًا، الثانية من 13 إلى 18 عامًا، الثالثة من 19 إلى 27 عامًا، وتتطلب الشروط أن يقرأ الأطفال في الفئة العمرية الأولى من 10 إلى 15 كتابًا، والفئة الثانية من 15 إلى 20 كتابًا، والفئة الثالثة من 20 إلى 25 كتابًا، مع تلخيص الفكرة الرئيسة لكل كتاب، فيما لا يزيد عن 200 كلمة للفئتين الأولى والثانية، و250 كلمة لكل كتاب للفئة الثالثة.

وبالنسبة للمشاركين من ذوي الإعاقة، ومنهم المكفوفين، فيمكنهم إرسال الملفات بالطريقة العادية أو بطريقة "برايل" أو مقطع صوتي لا يزيد عن 4 دقائق لكل كتاب.

ويمكن الاستعانة بكتب وإصدارات قطاعات وزارة الثقافة المصرية، والمتوفرة عبر منافذ البيع، وإلكترونيًا عبر بوابة الثقافة، وبمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة أو مكتبات وزارة الثقافة المختلفة، ويُمنع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التلخيص.

تتضمن آلية التحكيم التقدم إلى أقرب قصر ثقافة بالأعمال الفنية أو الملخصات، ليتم تصعيد أول 5 متسابقين من كل فئة للتنافس على مستوى الجمهورية، من خلال مقابلات مع لجان تحكيم متخصصة لمناقشة ملخصات الكتب، وتحديد 10 فائزين على مستوى الجمهورية يحصلون على جوائز مادية، بالإضافة إلى جوائز عينية للفائزين من الحادي عشر وحتى العشرين.

يُقدم القارئ ما قام به من ملخصات إلى أقرب قصر ثقافة بمدينته أو قريته، ليتم جمعها ورفعها إلى الفرع الثقافي للبدء في التحكيم المحلي، وفقا للجنة المكونة من كبار الكتاب والمختصين، مع مراعاة كتابة عنوان الكتاب واسم المؤلف في مقدمة كل ملخص.

أما عن الجوائز المالية للمتسابقتين، فيُمنح المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

فيما تمنح مسابقة "مصر ترسم" للفائزين من المركز الأول وحتى العشرين، اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتمنح الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين، حقيبة بها ألوان وأدوات خاصة بالفنون التشكيلية، لتكون نواة لهم لتقديم أعمال جديدة، بالإضافة إلى مجموعة كتب من إصدارات الهيئة.

وتمنح مسابقة "مصر تقرأ" الفائزين من المركز الأول وحتى العشرين، اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتمنح الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين، مكتبة متنوعة.

يُقام الحفل الختامي لتوزيع جوائز المبادرة بداية شهر سبتمبر مع ختام الإجازة الصيفية.