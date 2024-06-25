تامر حسني عن أغنية "ولا يوم من أيامه": "مش بتطلبوها ليه؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو قديم له وهو يغني فيه أغنيته الشهيرة "ولا يوم من أيامه" الذي كانت ضمن أغنيات ألبوم "عيش بشوفك" الذي طُرح عام 2018 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه لشموله على الأغاني الكثيرة المتنوعة التي يحبها الجمهور.

حيث نشر تامر حسني ذلك الفيديو عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "مش بتطلبوا مني الأغنية دي ليه يا جماعة".

منشور تامر حسني

كلمات أغنية "ولا يوم من أيامه"

مين ينسى ذكرياته وأجمل حب في حياته

ومش بيحن ليه، ومش بيحن ليه

في ناس عايشة فينا لو مش قدام عينينا

في خيالنا عايشين فيه، خيالنا عايشين فيه

في حاجات لما تسيبها وتروح منك ساعتها

تعرف حقيقي قيمتها لما تغيب عليك

ولا يوم من أيامه ده اللي باقي لي منه

(هو كلامي عنه (بعيش عليه

آه ولا يوم من أيامه ده اللي باقي لي منه

(هو كلامي عنه (بعيش عليه

ولا يوم من أيامه

ولا يوم من أيامه

آه، أنا لسه بتمناك ولا عمري حاولت أنساك

وإنت عارف كده أيوة عارف كده

وعارف مكاني فاضي وإنك عايش ع الماضي

فكرك هنرجع بقى لازم نرجع بقى

(ما هو يا أجي لك (يا تجي لي) وترجع تنور (ليلي

هتجنن ويا ويلي واحشني وهموت عليه

ولا يوم من أيامه ده اللي باقي لي منه

(هو كلامي عنه (بعيش عليه

ولا يوم من أيامه ده اللي باقي لي منه

(هو كلامي عنه (بعيش عليه

ولا يوم من أيامه

ولا يوم من أيامه

مفاجأة تامر حسني لجمهوره الفترة المقبلة

وأعلن نجم الجيل تامر حسني اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث نشر مجموعة صور له مع فريق عمله، حيث نشر الصور وعلق عليها قائلًا: "بنمسي على الحبايب من الستوديو عندي على أغلى الناس كل سنه وانتوا طيبين عيد سعيد على الجميع، خلاص بنطلع أوديو جديد حالًا هينزل إن شاء الله أول ما يخلص تصويره".

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.