أحمد صلاح حسني يكشف عن تفاصيل جديدة عن فيلم أوسكار عودة الماموث

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف أحمد صلاح حسني تفاصيل جديده عن فيلم أوسكار عودة الماموث، قائلا: فخور بالقيام ببطولة فيلم أوسكار - عودة الماموث الذي أعتبره بطولة جماعية بيني وبين هنادي مهنا ومحمد ثروت وباقي نجوم العمل، رأيت حماس شديد من الجمهور فور عرض تيزر الفيلم علي السوشيال ميديا، و90% ؜ من أحداث العمل جرافيكس وسيحاكي أفلام هوليوود.

إعلان فيلم أوسكار عودة الماموث

ومن جانبه، طرحت شركة Trend VFX المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث، الإعلان التشويقي للعمل الذي تدور أحداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة.

أبطال فيلم أوسكار - عودة الماموث

فيلم أوسكار - عودة الماموث فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان، الفيلم من إنتاج Trend VFX، والتي سبق ونفذت المؤثرات البصرية، لعدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسلات الحشاشين ولعبة نيوتن، بجانب أفلام شماريخ، بيت الروبي.

أحدث أعمال أحمد صلاح حسني

ومن ناحية اخري، يعرض لـ أحمد صلاح حسني في الفترة الحالية بالسينمات فيلم السرب مع أحمد السقا، ويظهر حسني خلاله ضيف شرف بدور طيار، والفيلم يتناول أحداث حقيقية، حيث يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن الفيلم واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015، العمل من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أحمد صلاح حسني

وكان اخر اعمال أحمد صلاح حسني هو مشاركته في السباق الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل رحيل مع ياسمين صبري، وظهر خلاله بشخصية بدر وهو شاب إسكندراني يعمل في تجارة الخشب، وضم العمل محمد كيلاني، محمد مهران، مي القاضي، بسنت صيام، أحمد صيام، عزت زين، لبنى ونس، حازم سمير، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.