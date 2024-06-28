نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تطرح أغنية جديدة بعنوان "ضعف الإحساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة لطيفة اغنية جديدة لها بعنوان "ضعف الاحساس "وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

اغنية ضعف الاحساس من كلمات مؤمن سالم ومن الحان أحمد بحر ومن توزيع تميم الجلال.

آخر أعمال لطيفة



والجدير بالذكر آخر أعمال لطيفة أغنية بتقول جرحتك، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات كريم حكيم، لحن خالد فتوح، توزيع موسيقي ومكساج تميم ماستر Dick Beetham‏

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بتقول جرحتك وعرفت غلطي وجيت صارحتك

وحاولت أصلح في اللي فات

وفضلت أحايلك بالساعات

وقبلت تكسفني بصراحتك

قليت في راحتك

وكنت بابكي عشان صارحتك

وقبلت أسفي بمعجزات

عمال تألف في حكايات

تحب أقول للناس حقيقتك؟

تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك؟

ولا أنت زي زمان بتزعل من الحقيقة

خلیني ساكتة أنا لو حاسبتك

مش هتلقى الهادية والعاقلة البريئة

بتقول عليا القسوة كانت طبع فيا

وندمت متأخر وجيت

وعشان حنين قال نسيت

وقبلت ترجع تاني ليا

صعبان عليا عمال تقل قصاد عينيا

ونزلت من نظري وبقيت في حياتي ماضي وانتهيت

ریحني من كدبك شوية

تحب أقول للناس حقيقتك؟

تحب أقول مين اللى دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك؟

ولا أنت زي زمان بتزعل من الحقيقة

خلیني ساكتة أنا لو حاسبتك

مش هتلقى الهادية والعاقلة البريئة.