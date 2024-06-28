نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودة التعاون بينهما مرة أخرى.. أعمال جمعت بين أحمد عز وكريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتبر النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز من أكثر الثنائيات المحبوبة على الشاشة، وقد حققوا نجاح كبير بالتعاون معا في أكثر من عمل آخرهم فيلم "كبيرة والجن".

وكشف الفنان كريم عبدالعزيز عن عودة التعاون مع النجم أحمد عز من جديد من خلال عمل سينمائي ضخم جاري التحضير له تحت رعاية موسم الرياض والمستشار تركي آل شيخ.

وتحدث كريم أثناء تواجده في المؤتمر الصحفي لـ النزال بين جوشوا ودوبوا، وهو ضمن فعاليات موسم الرياض والمقرر إقامته في شهر سبتمبر المقبل 2024 بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال:" بيتم التحضير لعمل جديد مع عز غير ولاد رزق الجزء الرابع، وصداقتي بعز هي أكتر حاجه بتحمسني للتعاون معاه".

وتحدث أيضًا عن مشاركته في فيلم "ولاد رزق 3" وقال:" لم أتردد لحظة واحدة في المشاركة في الفيلم وخاصة بعد مكالمة عز ومعالى المستشار تركي آل شيخ، ومتأكد أن عز لم يتردد أبدا في الظهور في فيلمه أذا طلبته في ذلك".

أعمال جمعت أحمد عز مع كريم عبدالعزيز:

وفي هذا السياق نبرز لكم أهم الأعمال التى جمعتهما معا

مسلسل الأختيار الجزء الثالث والذي شاركهم البطولة أحمد السقا وياسر جلال، ومجموعة كبيرة من النجوم، وتناول العمل الأحداث التى شهدتها البلاد بعد ثورة يناير وثورة يونيو.

وفيلم كيرة والجن والذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، وشاركهم البطولة هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، وغيرهم ومن إخراج مروان حامد.

وأخيرا ظهور كريم كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 3"، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وحقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 180 مليون جنية.