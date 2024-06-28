نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الإسباني "سلجادو" يقود صقور المستقبل للأخضر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تولي نجم ريال مدريد السابق المدرب الإسباني ميشيل سلجادو تدريب منتخب الأخضر السعودي تحت 15 عامًا إضافة للإشراف الفني على برنامج صقور المستقبل حتى عام 2026.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي بيان كتب فيه: وقع الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بمقر الاتحاد في الرياض، مع المدرب الإسباني ميشيل سلجادو، ليتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، والإشراف الفني على برنامج صقور المستقبل حتى عام 2026.

سبق لسلجادو الذي يحمل رخصة التدريب الأوروبية (PRO)، العمل مديرًا فنيًا لبافوس القبرصي، ومدربًا لمنتخب جاليسيا الإقليمي في إسبانيا.

ويمتلك ميشيل سجلًا حافلًا بالإنجازات كلاعب، مثّل فيها ريال مدريد الإسباني، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ومنتخب إسبانيا.

وتُوّج سلجادو بالعديد من البطولات كلاعب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في نسختين، والدوري الإسباني 4 مرات، وكذلك السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى السوبر الإسباني في 3 نسخ.

ويضم المنتخب السعودي تحت 15 عامًا اللاعبين مواليد 2009/2010، والذين تنتظرهم استحقاقات مهمة في السنوات المقبلة مرورًا بكأسي آسيا تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، وحتى كأس آسيا تحت 23 عامًا ودورة الألعاب الأولمبية 2032، وكذلك كأس العالم 2034.

كما عمل سلجادو مساعد مدرب منتخب مصر السابق في فترة المكسيكي خافيير أجيري