نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اللجنة الأولمبية يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك بهدف المحافظة على الروح الرياضية بين الجميع.

رسالة ياسر إدريس لجماهير الأهلي والزمالك

وقال إدريس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الزمالك والأهلي من أهم الأندية الرياضية وهم أصحاب الشعبية الأكبر بين جماهير الكرة المصرية، ويجب أن تظل المنافسة بينهما داخل الملاعب وبين الجماهير تكون منافسة شريفة ومحفزة للاعبين.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على ضرورة المحافظة على الروح الرياضية لمصلحة الرياضة المصرية في كل مجالاتها دائمًا أبدًا تظل العلاقات خارج الملاعب علاقة صداقة تنافسيه وليست عدائية.

وأكد إدريس أن الاعتراض على أي منظومة، سواء حكام أو إدارة اتحاد رياضي، هو اعتراض مشروع وله لوائحه ويحدث في كل الاتحادات، ودائمًا نصل إلى حلول ولكن تظل الساحرة المستديرة صاحبة الشعبية الأكبر محليًا وعالميًا.

واختتم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا، «مجلس إدارة الأهلي والزمالك علاقتهم طيبة وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.. لا تشعلوا الفتنة بين الناديين، تحيه إعزاز وتقدير لمجلس إدارة الناديين على السلوك الرياضي المحترم».