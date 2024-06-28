نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحذر القندوسي من تصرفات وكيله في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
حذرت إدارة النادي الأهلي أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار لنادي سيراميكا كليوباترا من تصرفات وكيل اعماله خلال الفترة الماضية.
وأكدت إدارة الأهلي للاعب ان تصريحات وكيله الأخيرة بشأن اشتراط اللاعب المشاركة بشكل اساسي من أجل العودة للفريق تتنافي تماما مع نظام وقيم الأهلي.
كما حذرت إدارة الأهلي اللاعب من تصريحات وكيله الوهمية التي يروجها للمقربين منه في الإعلام بشان تلقيه عروض خلال الميركاتو الصيفي بلغت قيمتها 4 مليون دولار.