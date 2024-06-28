الأهلي يحذر القندوسي من تصرفات وكيله

كما حذرت إدارة الأهلي اللاعب من تصريحات وكيله الوهمية التي يروجها للمقربين منه في الإعلام بشان تلقيه عروض خلال الميركاتو الصيفي بلغت قيمتها 4 مليون دولار.

وأكدت إدارة الأهلي للاعب ان تصريحات وكيله الأخيرة بشأن اشتراط اللاعب المشاركة بشكل اساسي من أجل العودة للفريق تتنافي تماما مع نظام وقيم الأهلي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012