نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل "السرب" لـ خالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد صناع مسلسل "السرب" لطرح حلقات العمل وذلك في شهر سبتمبر المقبل على أحد المنصات الإلكترونية، والعمل مقتبس عن مسلسل أسترالي يحمل اسم " seven types of Ambiguity"

وقد استقر صناع مسلسل النجم خالد النبوي الجديد على اسم "السرب" أن يكون هو الاسم النهائي للعمل بعد أن كان يحمل اسم " حالة إنكار"، وقد بدأ فريق العمل في تصوير المشاهد ليكون جاهز للعرض في الموسم الشتوي المقبل.

تفاصيل مسلسل سراب

مسلسل سراب من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي هاني عادل ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وديامان بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

مسلسل سراب تدور في إطار اجتماعي، ويعمل خالد النبوي خلال الأحداث في البورصة، والذي يتم الكشف خلاله عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه.

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وقد احتل فيلم أهل الكهف المركز الأخير في شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائية مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.

حيث تذلل الفيلم شباك التذاكر أمس الخميس محتلًا المركز الرابع والأخير، محققا إيرادات بلغت 320 ألف جنيه فقط لا غير.