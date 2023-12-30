بعد تصدرهم التريند.. معلومات لا تعرفها عن ثراء جبيل ومختار الديناري

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ثراء جبيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما فوجئ الجمهور بفيديو لحفل زفاف الفنانة شاركته لهم عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، دون سابق إنذار أو الإعلان عن موعد زفافها وأيضا دون حضور أهل أو أصدقاء، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب، خاصة بعد كشفها عن أنها ستحتفل بحفل زفافها مرتين، مشيرة عبر إنستجرام إلى حصول زوجها الفنان مختار الديناري على منحة فولبرايت في أمريكا لمدة سنتين، وهو الأمر الذي سيستدعي إقامة الحفل هناك،ا أنها ستحتفل بعد ذلك وسط الأهل والأصدقاء في مصر، قائلة: «قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس، وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل حفل زفاف ثراء جبيل ومختار الديناري..

من هي ثراء جبيل؟

ولدت الفنانة ثراء جبيل 5 يناير عام 1991، تخرجت من المعهد العالي للسينما، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال السيناريو، شاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما، كما شاركت في عام 2013 في بطولة ثلاث مسلسلات، وهي: نكدب لو قلنا ما بنحبش، ذات، آدم وجميلة، ثم شاركت في العام التالي في مسلسلات سجن النسا، صديق العمر، ثم كفر دلهاب.

أعمال ثراء جبيل

أفلام: قبل الربيع، تفاحة حواء، بين بحرين، الكاهن، أما عن حالة الطقس، اتنين للإيجار

الأفلام القصيرة: 41 يوم، 1984، نفس الدرجة، أمان زيادة، فعل فاضح

المسلسلات: نكدب لو قلنا ما بنحبش، بنت اسمها ذات، آدم وجميلة، صديق العمر، سجن النسا، طريقي، حواري بوخاريست، الكابوس، كفر دلهاب، الرحلة، لآخر نفس، شقة فيصل، شبر ميه، بحر، خط ساخن، القمر آخر الدنيا، خارج السيطرة، وش وضهر، المشوار، اتزان، آخر دور

من هو مختار الديناري؟



ومختار الديناري هو ممثل ومخرج ومدرب رقص معاصر، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية ومدرسة ناس للمسرح بجزويت القاهرة، كما درس في مركز القاهرة للرقص المعاصر، وشارك في عدد من العروض المسرحية للفرق المستقلة والخاصة، وأيضا شارك في عدد من الأفلام القصيرة، التي تم عرضها في مهرجانات دولية، لكنه حقق نجاحا كبيرا بعد مشاركته في مسلسل ريفو 2.

