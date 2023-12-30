بسبب "وبينا معاد".. داليا شوقي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة داليا شوقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب اعتذار داليا عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد"، يتساءل الجمهور عن الفنانة التي ستجسد شخصيتها، ظهرت أميرة أديب في "البرومو" الخاص بالمسلسل كذلك قامت بنشر عدة صور لها على حسابها بموقع انستجرام ويظهر من الصور أنها هي من ستجسد شخصية "هند" ضمن أحداث العمل.

سبب اعتذار داليا شوقي عن مسلسل "وبينا معاد"

كشفت الفنانة داليا شوقي، سبب اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني لـ«وبينا ميعاد» المقرر عرضه في الفترة المُقبلة بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحًا حين عُرض في موسم «أوف سيزون» 2023، وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، كاشفةً الأمر: «كان سر كبير وتقيل بس اعتقد دلوقتى كلكوا عرفتوه.. بالنسبة لي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد.. مقدرتش أكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير.. الأمانة راحت لشخص أنا بحبه جدًا.. وبتمنى التوفيق للجميع.. شكرًا على كل رسائلكم وعلى حبكم.. يا رب هند تفضل في قلوبكم زي ما هي كانت وستظل حتة مني».

قصة مسلسل "وبينا معاد"

وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي، يدور حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن، (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

أبطال مسلسل "وبينا معاد"

مسلسل «وبينا معاد» الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.

تفاصيل مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن «صبري فواز» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد «على وطاهر ومراد ومصطفى» نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية «شيرين رضا» التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات «أروى وهند وليلى ونيللي» ونشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.