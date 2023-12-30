بعد تصدرها التريند.. ماذا فعل الجمهور بعدما اعتذرت داليا شوقي عن "وبينا معاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة داليا شوقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب اعتذار داليا عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد"، يتساءل الجمهور عن الفنانة التي ستجسد شخصيتها، ظهرت أميرة أديب في "البرومو" الخاص بالمسلسل كذلك قامت بنشر عدة صور لها على حسابها بموقع انستجرام ويظهر من الصور أنها هي من ستجسد شخصية "هند" ضمن أحداث العمل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تعليقات الجمهور على اعتذار داليا شوقي..

تعليقات الجمهور على اعتذار داليا شوقي



أعرب الجمهور عن انزعاجه لاعتذار داليا شوقي عن المشاركة في المسلسل، وجاءت التعليقات: «كنت بحب هند أوي»، وكتبت أخرى: «زعلانة.. هتوحشينا جدًا»، وكتبت أخرى: «أنتِ بالنسبة لي كنتِ البطلة الحقيقية في الحكاية، بجد كنت بتفرج عشانك»، وكتبت متابعة: «هتوحشينا بجد كان أداؤك للدور رائعًا».

تفاصيل مسلسل "وبينا معاد"

وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي، يدور حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن، (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

سبب اعتذار داليا شوقي عن مسلسل "وبينا معاد"

كشفت الفنانة داليا شوقي، سبب اعتذارها عن مسلسل "وبينا معاد"، وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، كاشفةً الأمر: «كان سر كبير وتقيل بس اعتقد دلوقتى كلكوا عرفتوه.. بالنسبة لي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد.. مقدرتش أكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير.. الأمانة راحت لشخص أنا بحبه جدًا.. وبتمنى التوفيق للجميع.. شكرًا على كل رسائلكم وعلى حبكم.. يا رب هند تفضل في قلوبكم زي ما هي كانت وستظل حتة مني».

أبطال مسلسل "وبينا معاد"

مسلسل «وبينا معاد» الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.

البرومو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

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وكانت كشفت الصفحة الرسمية لشاشة dmc عن البرومو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، المقرر انطلاقته بالفترة المقبلة، وشاركت dmc البرومو الدعائي لمسلسل وبينا ميعاد عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليه قائلة: «بعد نجاح الجزء الأول.. انتظروا قريبا الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد على شاشة dmc»، وكان الموسم الأول من مسلسل وبينا ميعاد عُرض في موسم شتاء 2022، وحقق نجاحا كبيرا.

