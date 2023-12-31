نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصال 8 أشهر.. حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، بعد نشره صورة تجمعه بأولاده وطليقته الفنانة بسمة بوسيل، بعد 8 أشهر على طلاقهما.

وتوقع الجمهور محبي تامر حسني وبسمة بوسيل عودة الثنائي لم شمل أسرته مرة أخرى قبل بداية العام الجديد 2024، كما يتداول بعض الأقوال عن عودة بسمة لزوجها منذ ثلاث ليالِ.

ونشر النجم تامر حسني صورة برفقه بأبنائها وطليقته، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، جاء ذلك خلال الاحتفال بالعام الجديد 2024 وعلق قائلًا: “كل سنة وانتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

وتوقع جمهور النجم تامر حسني عودته إلى طليقته الفنانة بسمة بوسيل، خاصة أنه ظهر في الصورة يحتضنها مع أولاده.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان قد أعلن كل من الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الطلاق رسميًا في أبريل الماضي، وذلك بعد أشهر طويلة من الشائعات التي تناولت انفصالهما، وكتب عبر حسابه في "ستوري إنستجرام"، تعليقًا على منشور لزوجته اليوم "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد".

كما أضاف: "وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

وكانت بسمة بوسيل أعلنت أولًا عبر حسابها في "إنستجرام" انفصالها عن والد أطفالها، وقالت "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب".