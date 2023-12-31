نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصوير قريبا.. حازم إيهاب ينضم لأسرة مسلسل 'باسورد' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان حازم إيهاب لأسرة مسلسل باسورد، وسيبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، بينما يعكف صناع المسلسل حاليا على التصوير، والعمل من بطولة الفنانة آية سماحة ومحمد السباعي وغيرهم من الفنانين.

تفاصيل مسلسل باسورد

ويعد مسلسل باسورد العمل الثاني الذي يجمع بين آية سماحة وشاهين، وذلك بعد نجاحهما في حكاية كاملة ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل، والحكاية من بطولة بسنت حاتم، تامر فرج، وغيرهما من النجوم، والحكاية تدور أحداثها حول بنت مصابة بمرض نفسي مرتبط باضطراب الأكل، وهي من تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

احدث اعمال حازم إيهاب

ومن ناحية اخري، بدأت شركة سينرچي التحضيرات الأولية لفيلم جديد يحمل عنوان "الجامدين"، وهو من بطولة: نور النبوي، حازم إيهاب، محمود ياسين چونيور،وأحمد غزي، ويجري حاليًا اختيار باقي أبطال العمل من أجل التعاقد معهم، والكشف موعد تصوير مشاهد الفيلم، وفيلم "الجامدين" يعتبر من الأفلام التي تنتمي إلى نوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج عثمان أبو لبن.

كما شارك حازم إيهاب مؤخرًا ضمن فيلم جروب الماميز، الذي عرض خلال الفترة الماضية، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: روبي، محمد ثروت، محمد حافظ، حازم إيهاب، يسرا اللوزي وعددا آخر من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث الفيلم حول جروب الأمهات في المدارس وتعاملهم مع أولادهم، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

اخر اعمال حازم إيهاب في الدراما

وكان اخر اعمال حازم إيهاب في الدراما هو مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداث العمل فى إطار لايت اجتماعى حول المشاكل الزوجية التى يعانى منها الأزواج فى منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفى دور مراقب جوى، يعانى من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه فى منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي