نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أعمال.. تعرف على خطة هنا الزاهد الفنية في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستقبل غدا عام 2024، وتبدا هنا الزاهد العام الجديد بحالة من الانتعاش الفني، حيث تستعد خلال هذه الفترة لاستقبال 5 أعمال فنية جديدة مرة واحدة، بين المسرح والسينما والتليفزيون.

هنا الزاهد في مسرحية كذا نوفل

وتنتظر هنا الزاهد في مطلع هذا العام 2024 مسرحية بعنوان كذا نوفل، ومن المقرر عرضها يوم 9 يناير في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في المسرحية عدد من النجوم، منهم أحمد السعدني، ميرنا جميل، محمد عبدالرحمن، وشيرين.

هنا الزاهد تنضم لأبطال رمضان 2024

تعاونت الفنانة هنا الزاهد، فى مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، إخراج الليث حجو وإنتاج محمد السعدي، لذلك انضمت لقائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024.

هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

تنتظر هنا الزاهد مسلسل جديد يحمل عنوان إقامة جبرية، وهو مكون من 10 حلقات، تجسد هنا دور صيدلانية تعانى من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي ومن المقرر بدء عرضة حلال الأيام المقبلة، ويشارك أحمد حاتم في العمل كضيف شرف، حيث يجسد دور زوج هنا الزاهد خلال الأحداث، ويشارك في البطولة عدد من النجوم، منهم صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

هنا الزاهد في فيلم بضع ساعات في يوم ما

تستعد هنا الزاهد في هذه الفترة لعرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، والمقرر عرضه يوم 18 يناير، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هنا الزاهد، عدد من النجوم، منهم هشام ماجد، مي عمر، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، مايان السيد، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.

هنا الزاهد في فاصل من اللحظات اللذيذة

وفي السينما تستقبل هنا الزاهد العام الجديد بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، ويشاركها البطولة هشام ماجد، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر المقبل، وانتهى أبطال الفيلم خلال الفترة الماضية من تصوير الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هنا الزاهد وهشام ماجد عدد من النجوم، أبرزهم محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، كما تنتظر عمل فني سينمائي جديد مع تامر حسني، ومن المقر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو فيلم "بحبك" بجانب تامر حسني، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب، ايضا مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه حول إبراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مرة آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.