تعرف على تفاصيل مسلسل "قلع الحجر" للنجم محمد رياض

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم محمد رياض حاليًا في مسلسل جديد يحمل عنوان "قلع الحجر"، وقد بدأ تصوير مشاهده بالعمل، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024، والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.



تفاصيل مسلسل "قلع الحجر"

"قلع الحجر" بطولة محمد رياض، رياض الخولي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مفيد عاشور، مدحت تيخة، محمود الجابري، سميرة عبد العزيز، بهاء ثروت، سميرة صدقي، أحمد الشافعي، مروة عبد المنعم، لقاء سويدان، أيمن الشيوي، آية عبد الرحمن الأبنودي، سماح السعيد، ياسمين علي، ومن إخراج حسني صالح.

آخر أعمال محمد رياض

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رياض مسلسل المداح 3، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، تامر شلتوت، صبحي خليل، هلا السعيد إضافة إلى نجوم الجزء الثالث يسرا اللوزي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي خالد زكي، سلمى أبو ضيف وآخرين.