نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيقار "ليه تعيشها لوحدك" لـ "دوت الخليج الفني": العمل مع خالد الصاوي وشريف منير ممتع.. وهناك مفاجآة في الفيلم (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هو موسيقار بارع ومميز، يعمل دائمًا بجد ودقة، وينتقي موسيقاه جيدًا لتناسب العمل المشارك به، يسعى دائمًا نحو جذب المستمع للعمل الفني من خلال الموسيقى، هذا بالإضافة إلى الأصوات المميزة التي تغنى عليها؛ لذا حرص "دوت الخليج الفني" على إجراء حوار خاص مع الموسيقار إسلام صبري بعد مشاركته في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، وإلى نص الحوار:

*كيف كانت تجربتك في فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"



الفيلم كان من أصعب الأفلام اللي اشتغلتها لإن دايما في حالتين ضد بعض ودايما في تصاعد للأحداث، والعمل في فيلم للعظيم خالد الصاوي ممتع، ده غير إنه عملاق تمثيل وده تاني تعامل لينا بعد فيلم "للإيجار" اللي حصلت فيه على جائزة أحسن موسيقى تصويرية والفنان العظيم شريف منير صرح فني في مشاهد ليه وأنا شغال هزتني في مشاعري وطبعًا شطارة الفنانة سلمي أبو ضيف إنها تتعلم أصول الموسيقي ووالكمانجه في أسبوع ده كان شيء من رابع المستحيلات وحاجة أسعدتني، ومؤمن نور ممثل له أداء مميز هيفاجئ الجمهور.



*هل هناك عراقيل قابلت الفيلم؟



المنتجه بشرى ذللت كل الصعاب؛ لأنها دائمًا تسعى لأفضل كوالتي وكانت دايما بتتابع كل حاجة في الفيلم كأنه طفل من أطفالها والفضل يرجع ليها في إن العمل يطلع بالجودة دي، ده غير إنها وافقت إنها تعمل choir بصوتها للفيلم ودي حاجه أشكرها عليها جدًا لأنها صاحبة صوت مميز جدًا جدًا.

*هل بالفعل استعنت بشخصيات أجنبية للعمل في الموسيقى؟

فعلًا أنا جبت أوركستراتور عالمية

للفيلم اسمها hammy وهي اشتغلت معايا في أكتر من فيلم أجنبي قبل كده وتعتبر أحسن أوركستراتور في العالم دلوقتي كتصنيف، وجبت كمان بعض العازفين اللي ليهم إحساس مختلف.

*كيف كانت تجربتك مع المخرج حسام الجوهري؟

المخرج حسام الجوهري مخرج موهوب له لمسة مختلفه، منظم، أول ما سمع الموسيقي من أول مرة حبها جدًا، وحسيت إنها تخيلت مشاعره كلها، والعمل معاه ممتع وهو مخرج من العيار التقيل.



*وماذا عن الصعاب التي قابلتك في “ليه تعيشها لوحدك” ؟

بالنسبالي مفيش صعاب ولا عقبات خالص حصلت، هو كان تحدي أكتر من إنه عقبه تحدي في الوقت وتحدي في الميزانية وتحدي في قصه الفيلم وتحدي في اني أقدر أوصل للمشاهد اللي أنا حسيته وفي نفس الوقت أوصل رؤية المخرج.

الموسيقار إسلام صبري والفنان خالد الصاوي والمخرج حسام الجوهري وأمينة شلباية

*هل عائد الموسيقي مربح وكثير؟

على الرغم من إني أغلى موسيقي في مصر إلا أنني الوحيد اللي مبكسبش من موسيقتي دايما بحب أضيف للشغل وأعمل أكتر وأزين العمل أكتر لآخر لحظة لدرجة إن مرة من المرات أحد المخرجين قالي أنت عايش منين.

الموسيقار إسلام صبري



*هل سبق واقتبست أي مقطوعة موسيقية؟



أنا عمري ما سرقت موسيقي بس ليا موقف كده غريب شوية، أحد المخرجين في أحد الأعمال طلب مني موسيقى بشكل معين مكانتش لايقة على أحداث العمل الفني فأنا استنيت لآخر لحظة وكنت مجهز موسيقى للعمل الفني مسمعتهالهوش ووحد مديله تراكات معروفة جدًا في السوق قولتله هي دي موسيقى الفيلم، وخليته بعدها يركب في حاجه تانية غير شكل الموسيقي خليته يركز في إن التراك جديد ولا في منه قبل كده، وبكده عرفت أخليه يحقق وجهة نظري الموسيقية دون ما يشعر، وبس عرف بعد نزول العمل ومبقاش طايقني.

البوستر الرسمي والدعائي لفيلم ليه تعيشها لوحدك



*ماهي المفاجآت المقبلة لك والتي قمت بتحضيرها ؟



المفاجآة الوحيدة إن في ابتهال بصوتي في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" هيعجب الناس جدًا إن شاء الله.