أمينة نور الدين.. تركت عملها في السفارة من أجل الفن ورفضت الزواج من أنور وجدي

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى ذكرى رحيل الفنانه أمينة نور الدين، التي رحلت عن عالمنا في 3 يناير عام 2002 بعد صراع طويل جدا مع المرض عن عمر ناهز الـ 92 عاما.





من هي أمينة نور الدين ؟





ولدت الفنانه أمينة نور الدين في 5 مارس عام 1910 بمحافظة الإسكندرية اسمها الحقيقي أمينة على نور الدين والدها المهندس على نورالدين كان يعمل مهندسا تولي عمها تربيتها عقب ۏفاة والدها ودرست في مدارس الفرنسيسكان بدأت العمل الفني في مدرسة حلوانالثانوية حيث كانت المدرسة تقيم حفلات تمثلية.

تعلمت امينة البيانوا على يد متخصصة وأشتغلت في السفارة البولاندية كما عملت باحديالمجلات الفنية كصحفية ناشطة في عام 1935 أستقالت من وظيفتها في السفارة البولاندية لتلتحق بالمسرح القومي بمرتب قدره 10 چنيةشهريا قامت بأداء دور في مسرحية موليير مع الفنانة راقية إبراهيم.





بدايتها الفنية



دخلت الفن في أواخر الثلاثينات وتألقت في أدوارها وبراعة أدائها وظهرت بجانب كبار النجوم والنجمات واعتزلت في منتصف الخمسينات.





تخصصت في أدوار المرأة الشريرة التي تدبر المكائد وتهدم العائلات، فكرهها الجمهور ولا سيما بعد دورها في فيلم “مؤامرة”.





وكانت البداية من خلال فيلم المتهمة عام1942 مع الممثلة والمنتجة أسيا داغر والفنان زكى رستم ومن إخراج هنري بركات وتم عرض الفيلمبسينما كوزموس بالاسكندرية وقد لاق نجاحا كبيرا

ثم شاركت فى فيلم بنت الشيخ مع الفنان محسن سرحان ويحيى شاهين عام 1943 ثم توالت أعمالها مع كبار نجوم السينما.





إعتزالها الفن





بعد ان ذاقت أمينة نور الدين الشهرة وعالم الأضواء فضلت الابتعاد عن الوسط الفني وقررت الانسحاب منه فى هدوء خصوصا بعد إنشائهالفندق لونشان واستطاعت ان توفر فيه جميع مقومات النجاح وقامت بتكريس كل وقتها وجهدها لمشروع حياتها حتى قامت الحكومة المصريةوالهيئة السياحية بإدراجه من ضمن فنادق الدرجة الأولى،ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية الا ان العروض الفنية لم تتوقف بل كانت تنهالعليها وكان المنتجون يلحون عليها بان تعود إلى الحياة الفنية وأن فى انتظارها مستقبل باهر

ولكنها كانت ترفض كل هذه العروض وكل الإغراءات الفنية الا عرضا واحدا كادت ان تقبله بمسرحية "مجنون بطة" امام الفنان أمين الهنيدىالا أنها وجدت عملها سوف يؤثر على تربية ابنتها الوحيدة فقررت الانسحاب من الساحة الفنية للتفرغ لرعايه ابنتها والإشراف على مشروعهاالناجح.





زواجها وقصة الشبهه بينها وبين نادية الجندي

تزوجت أمينة نور الدين من شخص أجنبي وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، وذلك بعد أن رفضت الزواج من الفنان أنور وجدي ويحيى شاهين.

ولشدة شبهها بالفنانة نادية الجندي أشيع بأنها والدتها، توفيت عن عمر يناهز 92 في الثالث من شهر يناير لعام 2002م.











