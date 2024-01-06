نوال عبد الشافي تطرح "لسه شوفتوا حاجة" من فيلم "عادل مش عادل" لـ أحمد الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة نوال عبد الشافي أمس الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد الفيشاوي وشيري عادل، وحملت الأغنية اسم "انتوا لسه شوفتوا حاجة"، وهي من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كلوبيكس ومصطفى تاج، وتوزيع كلوبيكس، وإنتاج مصطفى السويفي.



كلمات أغنية “لسه شوفتوا حاجة” لنوال عبد الشافي

وجاءت كلمات أغنية “لسه شوفتوا حاجة” كالآتي:

وحدة وحدة وحدة وحدة والجايات كتير.. حبة حبة حبة حبة نصبر مش هطير.. درجة درجة درجة درجة مين مولود كبير.. سهلة الصعب كله عدى واللي جاي كله خير.. لسه لسه لسه لسه ده التقيل مجاش.. سنه سنه سنه سنه ده الجاى اندهاش.. حته حته حته حته اه ياواش ياواش.. قشطة بكرة أعمل وأسوي اللي لسه ماستواش، هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه.. هو احنا لسه عملنا حاجة لسه، هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه، كل اللي جاى جد جد جد جد.

أبطال فيلم “عادل مش عادل”

فيلم "عادل مش عادل "قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة نوال الشافعي صاحبة أغنية مخاصماك.

تفاصيل فيلم “عادل مش عادل ”

والفيلم يجسد خلال أحداثه النجم أحمد الفيشاوي دور محامي يتعرض للعديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي، وتقدم خلاله المطربة نوال عبد الشافي أغنيتين واحدة بعنوان "لسة شوفتوا حاجة" والثانية "أنا بلا فخر"، وتقدم خلال الأحداث دور إرهابية، والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجاري.