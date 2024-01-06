عصام كاريكا يكشف تفاصيل غنائه في فيلم الإسكندراني.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان عصام كاريكا، عن سعادته لمشاركته بأغنية فيلم "الإسكندراني" من تأليف رامي جمال.

تعاون عصام كاريكا مع خالد يوسف

وقال عصام كاريكا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن العمل مع المخرج يوسف خالد ممتع، والفيلم إضافة قوية وعمل مميز.

وتابع: أعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز أغنية شكولاتة سويسري، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

عرض فيلم الإسكندراني في دور العرض السينمائي

بدأ عرض فيلم الإسكندراني لـ أحمد العوضي في السينمات المصرية بيوم 4 من شهر يناير المنقضي، ومن المتوقع عرض العمل في دور العرض الخليجية بداية من يوم 11 من نفس الشهر، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في السينمات متصدرا إيرادات شباك التذاكر، خاصة بعد الدعاية الكبيرة للفيلم.

نجوم فيلم الإسكندراني

ويعد فيلم الإسكندراني من بطولة النجوم زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، والعمل من إخراج المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أحداث فيلم الإسكندرانى

جدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.