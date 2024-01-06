رمضان 2024.. تفاصيل شخصية ريهام حجاج في مسلسل "صدفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير المشاهد الأولى لمسلسلها الجديد "صدفة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لهذا العام 2024.

ما هو دور ريهام حجاج في مسلسل "صدفة"؟

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في اطار اجتماعي لايت، وتجسد الفنانة ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ضمن أحداث العمل.



من هم أبطال مسلسل "صدفة"؟

يضم مسلسل "صدفة" عدد من الفنانين منهم: ريهام حجاج،خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، ميار الغيطي، نور إيهاب، رشدي الشامي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ريهام حجاج



وهذا يعتبر التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد تعاونهما في عدد من الاعمال وهي: في عام 2023 مسلسل جميلة، ومسلسل "لما كنا صغيرين"،ومسلسل يوتيرن، الذي عرض عام 2022 وشارك فيه عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد الكيلاني، أيمن القيسوني، توفيق عبدالحميد، عصام السقا، محمود حافظ، نانسي صلاح، هلا السعيد، عبير منير، عماد رشاد، ندى عادل، وكان من إخراج سامح عبدالعزيز.

ما هي آخر أعمال ريهام حجاج؟

يعتبر فيلم "رغدة متوحشة" هو أخر اعمال الفنانة ريهام حجاج في السينما الذي عرض عام 2018، ودارت أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول شاب اسمه اسماعيل الشخصية التي قدمها رامز جلال وهو يعمل في احد مراكز التجميل، وبالصدفة يكتشف أن أحد مخرجين الإعلانات يبحث عن وجه جديد، فيحول نفسة لفتاه، من أجل تقديم الإعلان وبالفعل ينجح فى ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من المعاناة التي تواجه المرأة في مجتمعنا.

ريهام حجاج



من هم أبطال فيلم "رغدة متوحشة"؟

فيلم "رغدة متوحشة" بطولة: بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، إنتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، تأليف علي غالب وإخراج محمود كريك.

مسلسل "جميلة"

ويعتبر مسلسل "جميلة" هو آخر أعمال ريهام حجاج في الدراما التلفزيونية، والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي عام 2023، وهو من بطولة بطولة عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.