نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوسترات الرسمية لـ فيلم عادل مش عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم عادل مش عادل البوسترات الرسمية للفيلم وذلك استعدادا لعرضه في السينمات ٢٤ يناير.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.



أعمال ينتظرها أحمد الفيشاوي

جدير بالذكر إنه انتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

كما تعاقد الفيشاوي على بطولة فيلم كوميدي جديد بعنوان بعنوان "بنقدر ظروفك" يجمعه بالفنانة نسرين طافش للمرة الثانية على التوالي بعد فيلم "السيستم"، ويشارك فى بطولة الفيلم محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.