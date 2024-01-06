رمضان 2024.. نسرين طافش تكشف عن شخصيتها في “دون مقابل” (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانه نسرين طافش، عن تفاصيل شخصيتها، في مسلسل “دون مقابل”، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.





وشاركت نسرين طافش، مقطع فيديو خلال تحضيراتها للشخصية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "شخصية الإعلامية رهام من مسلسل (دون مقابل) رمضان 2024.. انتظرونا".





تفاصيل مسلسل دون مقابل

يشارك في بطولة مسلسل دون مقابل هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، ومكون من 30 حلقة، وتجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء، ويجسد هاني رمزي شخصية ضابط شرطة متقاعد خلال أحداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال شهر يناير الحالي.





أعمال نسرين طافش القادمة





وتواصل نسرين خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في فيلم “بنقدر ظروفك” وتدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعى كل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول،إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.





فيلم السيستم

كما تنتظر نسرين عرض فيلمها الجديد السيستم ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارقلطفي،بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.





آخر أعمال نسرين طافش



وفي سياق آخر، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في فيلم "أخى فوق الشجرة"، إلى جانب رامز جلال، ضمن فئة الأعمالالرومانسيةالكوميدية، الفيلم جمع أيضًا محمد ثروت، حمدي الميرغني، ويزو، وتارا عماد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عُرض في 2022، حاز على إعجاب الجمهور وتصدر الترند بمجرد عرضه، ودارتأحداثالمسلسل في عام 1929 خلال الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث تتداخل قصة الراقصة السورية "عزيزة" مع صراعات سياسيةودينية واجتماعية.