بعد تصدره التريند.. محطات في حياة باسم سمرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان باسم سمرة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن وفاة ابن عمه عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، حيث كتب قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمى وأخى الكبير محمود محمد سمرة، كل نفس ذائقة الموت".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقتطفات من حياة الفنان باسم سمرة..

حياة باسم سمرة

ولد باسم سمرة في محافظة الدقهلية يوم 24 مايو 1971، تخرج من كلية التربية قسم تعليم صناعى وعمل مدرسًا للرسم الصناعي للمرحلة الثانوية بمدرسة الصف الثانوية بجنوب الجيزة فترة قصيرة قبل توجهه للتمثيل، يتكتم باسم على حياته الشخصية طول الوقت، فهو متزوج من خارج الوسط الفني ولا يظهر قرينته للإعلام، ومستقر في وجوده في الدنيا وله ابنتان اسمهما فرح وهند، في واقعة واحدة ثبت باسم سمرة مع ابنتيه ولاحظ المشجعين الشبه الهائل بينهما وبينه، فهما تقريبًا يملكان نفس السمات.

مسيرة باسم سمرة الفنية

بدأ باسم سمرة مشواره الفني بالمشاركة في الفيلم القصير «القاهرة منورة بأهلها» للمخرج يوسف شاهين، ومن بعدها فيلم «مرسيدس» وفيلم «صبيان وبنات» للمخرج يسري نصر الله، أمضى باسم قرابة الخمس سنوات لا يعمل إلى أن عاد ليلعب بطولة فيلم «المدينة»، اشتهر في دور عبد ربه عسكري الأمن المركزي في فيلم عمارة يعقوبيان (2006) من إخراج مروان حامد، عمل في العديد من الأفلام التسجيلية منها، فيلم قبلات مسروقة إخراج خالد الحجر، الذي حصل عنه على جائزة أحسن ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية، فيلم «بصرة» الذي حصل عن دوره فيه على جائزة أحسن ممثل في مهرجان روتردام، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، عام 2014 قام ببطولة مسلسل صديق العمر للراحل ممدوح الليثى الذي جسد فيه شخصية المشير عبد الحكيم عامر.

أعمال باسم سمرة

افلام: القاهرة منورة بأهلها، مرسيدس، صبيان وبنات، المدينة، كليفتي، عمارة يعقوبيان، أنا مش معاهم، الشبح، الجزيرة، جنينة الأسماك، الغابة، قبلات مسروقة، الوعد، أيام صعبة، دون رقابة، إبراهيم الأبيض، الفرح، المشتبه، البيه رومانسي، أحاسيس، بصرة، 678، 18 يوم، بيبو وبشير، تيتة رهيبة، بعد الموقعة، حلاوة روح، المواطن برص، وش سجون، الدنيا مقلوبة، جمهورية إمبابة، الماء والخضرة والوجه الحسن، عنتر ابن ابن ابن شداد، هروب اضطراري، ولاد رزق 2، دماغ شيطان، صندوق الدنيا، الحارث، النهارده يوم جميل، لعبة شيطان، عمهم، أشباح أوروبا، البعبع.

المسلسلات: ملح الأرض، قلب حبيبة، لحظات حرجة، صرخة أنثى، علي مبارك، بنت من الزمن ده، أيام الرعب والحب، الوديعة والذئاب، حكايات وبنعيشها، الحارة، حكايات وبنعيشها، الريان، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الإخوة الأعداء، بنت اسمها ذات، آسيا، الوالدة باشا، صديق العمر، استيفا، بين السرايات، مولد وصاحبه غايب، الكيف، الدولي صالح، قوت القلوب، أبلة فاهيتا، بنت السلطان، منورة بأهلها، منعطف خطر، بابا المجال، سفاح الجيزة.