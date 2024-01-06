نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع هاني محروس.. عصام صاصا يشارك مصطفى حجاج ديو جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب الشعبي مصطفى حجاج، تعاونه مع المطرب عصام صاصا، في أغنية جديدة، من المقرر أن تطرح خلال الفتره المقبلة، ويعد هذا التعاون الأول بينهما.

حيث نشر حجاج، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “التيك توك”، مقطع فيديو بينه وبين عصام صاصا، وهما يقدمان مقطع من أغنية “مبحنلهاش”، مؤكدين على تعاونهم في أغنية جديدة.

كما نشر مدير أعمال عصام صاصا، مجموعة من الصور التي جمعت فريق العمل مع بعضهم أثناء تسجيل الأغنية في الاستديو، الخاص مهندس الصوت هاني محروس.

تعاون هاني محروس ومصطفى حجاج

طرح مؤخرًا المنتح هاني محروس أغنية "قلبي معاك" للمطرب مصطفي حجاج، عبر قناة nj music على اليوتيوب، وتعد أغنية "قلبي معاك" أولى تجارب هاني محروس في عالم الإخراج الموسيقي.

الأغنية من إخراج وإنتاج هاني محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

مشاركة مصطفى حجاج في مسرحية "صوابع زينب"

من ناحية أخرى شارك مصطفى حجاج كممثل لأول مرة في مسرحية "صوابع زينب"، والتي تم عرضها في موسم الرياض.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هم "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

تفاصيل أغنية "عملنا قيمة"

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح خلال الفترة الماضية أغنية بعنوان "عملنا قيمة" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي أماديو ومهندس الصوت هانى محروس، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

نبذة عن عصام صاصا



يعد عصام صاصا، واحد من أشهر مطربي المهرجانات، وحقق نجاحًا كبيرًا واستطاع خلال السنوات الماضية حشد عدد كبير الجمهور وعشاق فن المهرجانات، كما اشاد بموهبته نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر، في احدى اللقاءات التلفزيونية، قائلا “عصام على فكره بيعرف يغني وصوته حلو”، وكان آخر أعمال عصام صاصا مؤخرًا هي أغنية اللي راح ريح وارتاح، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.