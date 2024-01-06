إلهام شاهين: مرتبطة بالسيدة العذراء وأكثر سورة بحب قراءتها في القرآن 'مريم'

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلة: "كل عام وكل أخواتنا المسيحيين بخير وسنة سعيدة على الجميع مسلمين ومسيحين، أنا مرتبطة بالسيدة العذراء مريم وبحبها من كل قلبي"، مشددة على أن أكثر سورة في القرآن تحب قراءتها هي سورة مريم.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ميلاد المسيح مناسبة عظيمة وتحب فيها تهنئة أصدقاءها المسيحيين بهذه المناسبة، متابعة: "مؤمنة بكل الأديان وكل الرسل وأحب حضور قداس عيد الميلاد.. لازم آمن بكل الأديان وكل الرسول كما ذكر في القرآن، وبحب احضر قداس العيد في الكنائس مع المسيحيين، وبصوم مع المسيحيين".

وكشفت إلهام شاهين سبب خسارتها لوزنها، قائلة: "عشان شكلي يكون أحلى.. والدكتور قالي لازم أخس عشان عندي مشكلة في الركبة"، موضحة أنها كانت اتجهت لخسارة الوزن بسبب شعورها بالألم في ركبتها.