محمد ممدوح وأمينة خليل يتعاقدان على "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد كلًا من الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل على بطولة فيلم "إكس مراتي" للنجم هشام ماجد، وإخراج معتز التونى.





تفاصيل فيلم إكس مراتي





ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ومن إخراج معتز التوني وإنتاج أحمد بدوي، وتواصل الشركة المنتجة للعمل في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به.





أحدث أعمال أمينة خليل

ويعرض حاليا لـ أمينة خليل في السينمات فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش،ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.





أحداث فيلم شماريخ

وتدور قصة الفيلم حول رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة، وكان يجسد مصطفى درويش بهدور شقيق آسر ياسين، ومن المقرر أن يعالجوا الفيلم بوفاته أو بتعرض لإصابة ما.









آخر أعمال أمينة خليل

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل هو مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حقق مسلسل الهرشة السابعة نجاحًا كبيرًا إشادات واسعة من قبل الجمهور والفنانين، وتصدرت بعض مشاهد تريند تويتر والفيسبوكوجوجل، واستطاع المسلسل أن يدخل قلوب الجمهور نظرًا لقرب أحداثه من أحداث الحياة اليومية والأجيال الجديدة، ونال إعجاب فئة كبيرةمن الجمهور الشباب.





آخر أعمال محمد ممدوح





يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح فيلم “وش فى وش” وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلكفيإطار اجتماعى لايت.

يذكر أن فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأنوشكا، وأسماءجلال،ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.