هالة صدقي: شخصية "الملكة صفصف" استحوذت على قلوب القارة بأكملها

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن دور "الملكة صفصف" في مسلسل جعفر العمدة استحوذ على قلوب القارة بأكملها، قائلة: "في أقاويل أن هناك جزء ثاني ولن يكون هذا الموسم الرمضاني ومن المحتمل أن لا يكون هناك جزء ثاني للمسلسل".

وأوضحت صدقي، خلال تصريحات خاصة لـ "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شخصية محمد رمضان مختلفة عن شخصية الفنان أحمد زكي، مضيفة: "حرام أن يتم مقارنة تاريخ كبير وقديم ومليون نوعية بشاب لم يمثل كل الأعمال، ولا يمكن مقارنة أحمد زكي بأي ممثل، متابعة: "ده مدرسة وده مدرسة تانية خالص".

وعلقت هالة صدقي على تكريمها من مؤتمر التميز وقادة المجتمع العربي في دبي، مشددة على أنه جاء في ظروف صعبة نظرً ا لما تمر به المنطقة العربية والحرب في غزة والتي تأثرت به بشكل كبير.