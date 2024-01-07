نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "دب هب" لـ هيثم نبيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفنان هيثم نبيل على صدى واسع من الجمهور فور إصداره أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "دب هب" من ألبوم زي زمان، حيث شارك جمهوره بمقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "بسم الله توكلنا على الله" دب هب “أول أغاني ألبومي زي زمان”.

هيثم نبيل يكشف عن فريق أغنية "دب هب "

وأضاف:" الأغنية من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا وإنتاج روتانا



تعليقات الجمهور على منشور هيثم نبيل

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الأغنية جامدة يا هيثوم، استمر علطول، دايما للأفضل، مكسر الدنيا كلها، منتظرين باقي الألبوم وغيرها من التعليقات.

هيثم نبيل يكشف عن تفاصيل ألبومه زي زمان



وفي وقت سابق، كشف الفنان هيثم نبيل عن تفاصيل ألبومه الجديد، والتي يحمل اسم "زي زمان" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بتعليق قال فيه:" بكرة إن شاء الله السبت ميعاد انطلاق أول أغنية من ألبوم زي زمان الساعة 7 مساء أغنية دب هب".

هيثم نبيل يقدم الشكر لهؤلاء الأشخاص

وأضاف:"الألبوم 5 أغاني 5 كليبات حابب أشكر كل فريق عمل الألبوم الشعراء كريم سامي،سارة سعيد، كيرولوس نشأت، نسمة فؤاد، والموزعين عادل حقي، أحمد عبد السلام، حسين النجار، هشام البنا، ومهندسين الصوت مصطفى رؤوف، زووم، سوشيال ميديا محمد بيجاتو، وفريق عمل الكليبات، المخرج كامبا، المونتير هشام مدحت، مدير التصوير رامي عادل، وباقي طاقم عمل الكليبات، وأشكر صديقي وشريكي في الألبوم جوزيف صليب".

وتابع:" شكر خاص لأخي وصديقي المخرج محمد سامي، وأصدقائي محمد بيجاتو، محمد عابدين، ساري عبد الجليل، طاهر فوزي، شهاب النشار، وإن شاءالله تسمعوا ألبوم محترم، وأخيرا شكرا لأسرتي اللي دايما بيساندوني في كل مراحل حياتي، وأهدي الألبوم إلى والدي وأخي رحمهما الله".

وعد الحر دين عليه

وأشار ": وعدت والدي إني لن أتوقف عن الغناء مثلما كان قراري أثناء مرضه والآن أنفذ الوعد وأواصل المسيرة التي توقفت لفترة لدور أهم وأسمى بالنسبة لي والحمدلله إن ربنا قدرني إني وفيت لآخر يوم.. دعواتكوا بالتوفيق.. واللي مش هيشير ويساندنا هعلقوا".

آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر حقق هيثم نبيل نجاحات واسعة وتصدره التريند من خلال مشاركته بتتر وأغاني مسلسل جعفر العمدة، وفيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان.