تعرف على موعد حفل على الهلباوي بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد المنشد على الهلباوي لإحياء أحدث حفالاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام بساقية الصاوى، يوم 26 من شهر يناير الحالى،

وسيقدم الهلباوى خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

من هو علي الهلباوي؟



ولد المنشد الديني على الهلباوي في شهر أغسطس عام 1977 من مواليد محافظة القليوبية ، فهو منشد ومبتهل وملحن، حيث نشأ وتعلم الإنشاد الديني حيث إنه ينتمي لعائلة فنية، فوالده المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي.

بداية على الهلباوي الفنية

بدأ الغناء وعمره 17 عاما في فرقة “الهلباوي” ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وتفوق بعدة أعمال



أبرزها فيلم الميكروفون وقام بغناء أشهر أغانيه “مرسال لحبيبتي” ومسلسل طاقة نور وفيلم الليلة الكبيرة، والتي حصدت على نجاحات واسعة ونالت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

آخر أعمال على الهلباوي

والجدير بالذكر آخر أعمال المنشد الديني على الهلباوي مسرحية "الشيخ سلامة"، وتدور فكرة المسرحية حول قصة حياة الشيخ سلامة حجازي، وماقدمه في الموسيقي ، كما يناقش العرض ظاهرة المهرجانات المنتشرة في تلك الأيام ، والعرض من تأليف يسري حسان ، موسيقي وبطولة علي الهلباوي، وحازت المسرحية على إعجاب الجمهور.

