انت الأن تتابع خبر وقت الاستعداد قادم45 يوما فقط...خالد الزعاق يحذر من تغيرات جذرية في اعتدال الليل والنهار وارتفاع درجات الحرارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد الدكتور خالد بن صالح الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، بأنه متبقي 45 يومًا على وصول الشمس إلى خط الاستواء، الأمر الذي يؤدي إلى تساوي الليل والنهار واستقرار درجات الحرارة. وأوضح الزعاق أن هذه الظاهرة تعكس دورة الشمس السنوية، حيث تتحرك من الشمال إلى الجنوب والعكس، مشيرًا إلى أن الشمس تبدأ في 21 مارس رحلتها نحو مدار السرطان، وتصله في 21 يونيو، ثم تعود مرة أخرى نحو الجنوب صوب مدار الجدي.

وتابع الزعاق بيانه قائلًا إن الشمس