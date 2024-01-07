أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه "عادل مش عادل"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان أحمد الفيشاوى عن حملة الترويج عن فيلمة الجديد "عادل مش عادل" والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى يوم 24 يناير الحالى، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيلم عادل مش عادل

وعلق أحمد الفيشاوي علي صفحته الشحصية: "قريبًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

ويعتبر فيلم "عادل مش عادل" هو التعاون الثالث لأحمد الفيشاوي مع المخرج أحمد يسري، بعد نجاحهما في أفلام "ريستا" و"45 يوم".

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل من بطولة أحمد الفيشاوب، شيرب عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت تربند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

جدير بالذكر إنه انتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.