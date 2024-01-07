21 يناير.. عازفة الهارب منال محيى الدين تحيى حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم منال محيى الدين، العازفة الهاربة عالميًا، حفل موسيقي في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد 21 يناير.

حفل منال محيي الدين

ومن المقرر أن تقدم منال محيي خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأعمال والمؤلفات الشرقية والكلاسيكية الغربية، وستكون التذاكر متاحة للحجز عبر منصة تذكرتي.

من هي منال محيي الدين

منال محيى الدين، التي نشأت في أسرة فنية، تم تعيينها كمدرس مساعد في الأكاديمية عام 1987. بفضل مهاراتها الموسيقية، جذبت انتباه الجماهير العربية ومثلت مصر في عدة مهرجانات، بما في ذلك افتتاح الجناح المصري في متحف اللوفر بباريس عام 1997.

أبدعت منال محيى الدين بمجموعة من المعزوفات الفنية المذهلة، حازت على إعجاب عشاق الموسيقى. تميزت كشخصية بارزة في المجتمع، حيث تم تعيينها معيدة في الأكاديمية، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي. قادت افتتاح جناح مصري جديد في متحف اللوفر عام 1997، وشاركت بنجاح في مهرجانات دولية ومحلية عديدة عبر دول العالم العربي وغيرها.