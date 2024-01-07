في عيد ميلاد إيهاب توفيق.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الأحد 7 يناير عيد ميلاد النجم إيهاب توفيق، والذي تميز بالعمق والصوت الساحر الذي يأخذك إلى مكان بعيد عن الضوضاء، فهو شخص ذكي وطموح ولديه مواهب متعددة، لم تقتصر على الفن فقط، فاستطاع إيهاب أن يحقق شهرة واسعة من خلال أعماله الفنية التي يقدمها بعناية شديدة تناسب الجميع.

ويبرز " دوت الخليج الفني" في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ إيهاب توفيق



معلومات عن إيهاب توفيق

إيهاب توفيق هو الابن الوحيد لوالديه أحمد توفيق ووالدته سوزان، كان له أخ يصغره بسنتين اسمه محمد توفي في حادث مؤسف أودى بحياته



فظهرت موهبة إيهاب منذ الصغر في حفظه لأغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وكان دائما على مسرح المدرسة كمغني منفرد وورائه زملائه وتعلم أيضا عزف العود على يد صديق لوالده الأستاذ شكري وهو في التاسعة من العمر وكان له قدرة مميزة في حفظ النوتات في مدة وجيزة ولحبه الشديد للفن قرر الدخول لمعهد الفن والموسيقى.



كان من الطلبة المتميزين في صفه وبعد أن أنهى دراسته وأصبح معيدًا في جامعته اقترح عليه أصدقاءه أن يشترك في مسابقة للمواهب ولم يعلم وقتها أنها نقطة تُفتح فيها أبواب العالم له فاشترك في المسابقة وكان من ضمن لجنة التحكيم الفنان محمد عبد الوهاب وأشاد به وكان هو من فاز بالمرتبة الأولى في المسابقة وعندها اقترح عليه الفنان محمد عبد الوهاب اسم الحالي ليكون هذا الاسم علامة فارقة في الفن ودلالة على الأصالة والإبداع والتميز وهذه كانت بداية مشواره الفني الذي كان قد تنبأ به عبد الوهاب.

تجربة إيهاب توفيق في التمثيل



شارك في فيلم "من القاهرة إلى الزقازيق"، وكان أول بطولة مطلقة له في الغناء والتمثيل مع النجمة نرمين الفقي وحنان ترك وخالد النبوي وحمدي غيث والممثلة القديرة إنعام سالوسة، وقام بدور المطرب محمود حسن، الفيلم من إخراج كريم ضياء الدين

زيجاته

تزوج من ندى ورزق منها بولدين توأم أحمد ومحمود وابنة اسمها نورين.

مشواره الفني

بدأ رحلته الفنية من خلال أغنية أطُلقت له في ألبوم هي الأسمراني أو دانـــي وكان الألبوم يضم المواهب الجديدة وكان من ضمنهم نجحت الأغنية نجاحا لم يتوقعه فانضم إلى شركة منتجة ليكون له ألبومه المنفرد الأول اكمني.

آخر أعمال إيهاب توفيق

والجدير بالذكر آخر أعمال إيهاب توفيق أغنية "ولا حاجة"، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

