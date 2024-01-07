في هذا الموعد.. نجوى كرم تحيى حفلًا غنائيًا في قطر

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت النجمة اللبنانية نجوى كرم مستوى الحماس لجمهورها بإحيائها أحدث حفلاتها الغنائية في دولة قطر، يوم 1 فبراير المقبل.

وشاركت جمهورها البوستر الرسمي للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه:"١فبراير موعدنا بدولة قطر الحبيبة على المسرح المكشوف كتارا".

تعليقات الجمهور على منشور نجوى كرم

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، ألف مليوون مبروك، إن شاء الله هتكسري الدنيا كلها، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال النجمة نجوى كرم



وحققت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا، نجاحات واسعة من خلال إصدار أحدث البومتها الجديدة، والتي تحمل اسم "كاريزما" والذي تضمن 7 أغنيات منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب "من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.



وأغنية "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.



وأغنية "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.



كلمات أغنية "كاريزما"



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي /الله يبعث له الهنا والفرحة دوم

يا اللي قلبي بغرامه جانن مغروم

لحظة وحدة من دونه أنا برفض عيش

عشقانة لون عيونه وأمري محسوم

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

بضله مرستق حاله شو ع باله

شاغل ها الدنيا بسحره وبجماله

بطيبة قلبه بنفسيته وبأخلاقه

الكل بيحلف وحياته يا نياله

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية قوية، قوية هضامة وشبوبية

مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية