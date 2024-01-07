غدًا.. المطربة سمية درويش ضيفة عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، غدًا في حلقة فنية خاصة من برنامجه “واحد من الناس”، المذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً المطربة سمية درويش في سهرة غنائية، تشدو خلالها بباقة من أجمل الأغاني.

تفاصيل حلقة سمية درويش في برنامج “واحد من الناس”

ومن المقرر أن تتحدث سمية درويش خلال اللقاء عن تفاصيل إصدارها ألبومًا كاملًا في عمر الـ 16 سنة، وعن أغنيتها الشهيرة “قلب وراح”، وعن فوزها بجوائز كثيرة، وأهم ذكرياتها، كما تتحدث عن تجربتها كملحنة وممثلة.

سمية درويش تتحدث عن ألبوماتها الفنية وأقرب الأغاني إلى قلبها في برنامج “واحد من الناس”

كما تتحدث سمية درويش عن ألبوماتها الفنية "بقيت بتوحشني" و"مش سهلة" و"جديدة" وأهم وأقرب الأغاني إلى قلبها وأيضًا أهم أعمالها الغنائية.

كما تتحدث سمية درويش عن مشاركتها بالغناء فى عدد من الأعمال الفنية في فيلم نقطة رجوع، وفيلم كشف حساب، ومسلسل بركة، ومسلسل بنت من الزمن ده، ومشاركتها بالتمثيل فى فيلم" كشف حساب".

آخر أعمال سمية درويش

وفي سياق آخر، طرحت سمية درويش مؤخرًا أغنية «عملة نادرة»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب محمد عبد العظيم، وألحان السيد رجب، توزيع أسامة عبدالهادي.