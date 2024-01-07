غدًا.. محمد الشرنوبي يطرح أغنية "كان نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد الشرنوبي، غدًا، لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "كان نفسي" وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية.





وشارك الشرنوبي البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "استنوااغنية "كان نفسي" بكره الساعة ٥".





تفاصيل أغنية "كان نفسي"





يتعاون الشرنوبي في هذه الأغنية مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.





أحدث أعمال محمد الشرنوبي





وفي سياق آخر ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إقامة جبرية"، ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي،والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومنإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعانيمن عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة،ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مسلسل "إيجار قديم" الذي شاركه في بطولته الفنان شريف منير والفنان صلاح عبد اللهوالفنانة ميمي جمال ونخبة كبيرة من النجوم وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.





آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مسلسل "إيجار قديم" الذي شاركه في بطولته الفنان شريف منير والفنان صلاح عبد الله والفنانة ميمي جمال ونخبة كبيرة من النجوم وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.





أبطال مسلسل إيجار قديم

يذكر أن مسلسل "إيجار قديم" من تأليف عمرو الدالي، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وكي ميديا، إخراج طارق رفعت وبطولة شريفمنير، محمد الشرنوبي، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، ميمي جمال، حنان سليمان، رحمة حسن، إلهام وجدي وبسمة داوود مع ظهورخاص للفنان صلاح عبد الله.

أحداث مسلسل إيجار قديم

يتكون المسلسل من 30 حلقة، ويناقش قضية الإيجار القديم، وتدور القصة حول "رمزي" الذي يتقمص دوره الفنان شريف منير، والذي يقيمفي شقة إيجار بمنطقة مصر الجديدة، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في حي الزمالك، ولكن تم تأجيرها بعقود قديمة ولا يستطيع الاستفادةمنها.