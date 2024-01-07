بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن الكابتن ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الكابتن ماجد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء سلسلة كابتن ماجد اليابانية إلى الأبد، فالشخصية بالأساس اسمها الكابتن "تسوباسا"، وهو الاسم الأصلى الذى تحول إلى "ماجد" فى العربية، وهو ضمن شخصيات "المانجا" اليابانية، التى بدأت قبل 43 عاما فى اليابان.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن سلسلة كابتن ماجد اليابانية..

تاريخ ظهور الكابتن ماجد

صدرت السلسلة أولًا عام 1981 على يد يوتشي تاكاهاشي، وحققت شعبية كبيرة وقتها، وحكت قصة البطل تسوباسا اوزورا «Tsubasa Ozora» الذي يحلم أن يكون اللاعب رقم واحد في العالم، لم تخل سلسلة كابتن تسوباسا- شأنها شأن أي إينمي آخر- من الخيال الياباني الواسع، حيث ستجد الكثير من الضربات القوية جدًا والتي من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع، مثل ضربة الكابتن هيوجا التي يستحيل على الحارس مسكها، وأحيانًا تمزق شباك المرمي، ومع الشعبية التي حققها الكابتن تسوباسا في اليابان، أيضًا حصل على الشعبية نفسها في دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وفي عالمنا العربي.

انتهاء سلسلة كابتن ماجد اليابانية إلى الأبد

وقال تاكاهاشى على منصة X للتواصل الاجتماعى إن لديه فكرة تقريبية عن الكيفية التى ستنتهى بها قصة الكابتن تسوباسا، ولكن قد يستغرق الأمر 40 سنة أخرى أو أكثر لتحقيق الأفكار فى تنسيق المانجا وشعر أنها غير واقعية، قائلا "عمرى الآن أكثر من 60 عاما ومن المؤكد أن جسدى يشعر بالتقدم فى السن، بسبب هذا الانخفاض فى القوة البدنية والتغيرات فى بيئة الرسم الناجمة عن الموجة الأخيرة من الرقمنة، تباطأت وتيرة رسم المانجا مقارنة بالماضى"، موكدا إنه سيفكر فى إنتاج المزيد من قصص تسوباسا بشكل مستمر بتنسيق قصة مصورة تقريبية يُطلق عليها على نطاق واسع الاسم فى صناعة المانجا، حيث أن تسوباسا كان مصدر إلهام لكثير من اللاعبين مثل زيدان ومبابي وميسى.

اجزاء سلسلة كابتن ماجد

يتكون هذا الإنيمي من 128 حلقة ويسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «اوزورا تسوباسا» (الاسم الياباني يعني: «أجنحة السماء الزرقاء») أو «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة نيشيزاوا («المجد» في الدبلجة) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم. ينتهي الأنمي بحصول اليابان (منتخب العرب في النسخة العربية) على كأس العالم للشبان دون 17 سنة، أنتجت نسخة عربية لهذا الإنيمي سنة 1990 بدبلجة أردنية حتى الحلقة 55 بأسماء عربية، ثم بدبلجة سورية تحت اسم «الجزء الثاني» غطت باقي الحلقات الـ 73 حلقة من 56 إلى 128 واحتفظت بالأسماء المعربة نفسها.

ما سر تسمية «الكابتن ماجد»؟

وعرف الإنيمي المدبلج بالعربية باسم كابتن ماجد على اسم اللاعب العربي السعودي ماجد عبدالله والذي كان اسمه يطلق على بعض مجلات الأطفال في الوطن العربي، فكانت التسمية مناسبة للمسلسل الموجه للصغار وقد اختار الاسم مالك شركة العالمية المنتجة للنسخة العربية المدبلجة من المسلسل المخرج عبدالله المحيسن، بعد نجاحه سارعت شركة الألعاب تيكمو بصنع لعبة على جهاز نينتيندو Famicom (أو الـNES)، وقد حققت اللعبة نجاحًا- حالها مثل الإنيمي- في اليابان وأمريكا، وكما أن الجزء الثاني من اللعبة صدر بالعربي، وعلى هذا كانت لعبة كابتن ماجد من أول الألعاب التي صدرت باللغة العربية، بينما يعرف الإنيمي في دولة أمريكا بعنوان Flash Kicker وتعد من أشهر الكراتين.

