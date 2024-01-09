وفاة والدة الملحن عمرو الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن عمرو الشاذلي عن وفاة والدته منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك” ومن المقرر أن يتلقى العزاء بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.

منشور عمرو الشاذلي

وقال الملحن عمرو الشاذلي عبر حسابه بموقع تبادل التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “إنّ العين لتدمع وإنّ القلب ليحزن وإنّا على فراقك يا أمي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمه الله والدتي”.

وأضاف عمرو الشاذلي: “توفيت إلى رحمة الله والدتي، والعزاء اليوم الثلاثاء ٩ يناير بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب”.

أبرز أعمال عمرو الشاذلي

ومن ناحية أخرى، تعاون الملحن عمرو الشاذلي مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي حققت برفقتها نجاحًا كبيرًا بأغنية خاصمت النوم، والتي طُرحت عام 2021.

كما طرح عمرو الشاذلي، مؤخرًا أغنية بعنوان “غير كل الناس”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي غناء وألحان عمرو الشاذلي، وتأليف حسام سعيد، وذلك تزامنًا مع طرح أغنيته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب “ملكش مكان” من تأليف عمرو المصري.

آخر أعمال عمرو الشاذلي

وكانت أغنية “حلفتك بالليالي”، آخر أعمال عمرو الشاذلي، غناها المطرب رامي صبري، من كلمات عمرو المصري، توزیع ومکس وماستر عمرو الخضري.