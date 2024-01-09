بعد رده على الناقد طارق الشناوي..خالد يوسف يتصدر منصة "إكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج خالد يوسف تريند محركات البحث وخاصة منصة “إكس”، وذلك بعد رده على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي لفيلمه “الإسكندراني”، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.

رد خالد يوسف على طارق الشناوي

وقال خالد يوسف في أحد البرامج الفنية:" اللي قاله طارق الشناوي عن محاولة الشعبطة على أسامة أنور عكاشة هو نفس اللي قاله قبل كده أن بتشعبط على يوسف شاهين، لكن أنا أفلامي طول عمرها ناجحة الحمدلله وأفلام رائجة وتدخل مهرجانات".

فيلم الأسكندراني

وأضاف:" أنا لا اتشعبط على نجاح حد لكن يشرفني أقدم عمل لأسامه أنور عكاشه أنا التزمت برؤية أسامة أنور عكاشة لأن رؤيته ومواقفه في الحياة كرجل ناصري تتفق مع مواقفي، وليس غريبا أن أتبني رؤيته وأعتز بتقديم العمل بروحه".

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

وفي سياق آخر، يواصل فيلم الإسكندراني، تحقيقه للنجاحات في دور العرض السينمائية، حيث حقق العمل أكثر من 6 مليون جنية في خامس يوم عرض له.

وتدور أحداث فيلم "الإسكندراني"، في اطار اجتماعى مشوق، في مدينة الإسكندرية حول "بكر" أحمد العوضي، الذى يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكي" الذى يجسد دوره النجم عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

فيلم الأسكندراني

أبطال فيلم "الإسكندراني"

والفيلم يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير حسين فهمي والفنان محمد رضوان والفنان محمد صلاح آدم والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان محمود حافظ والفنان محمود الليثي والفنان خالد سرحان والفنانة إنتصار والعديد من الفنانين والفنانات، ومن إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

نسرين أنور عكاشة تعبر عن سعادتها بفيلم "الإسكندراني"

وجدير بالذكر أن أعربت الإعلامية نسرين أنور عكاشه عن سعادتها بخروج الفيلم للنور قائلة:" أنا سعيدة وفخورة لأسباب كثيرة أولها خروج الفيلم للنور وأن حد فهم قيمته كنت دايما بقول من أهم الأعمال وخالد يوسف عندما قابلته كنت بتحسس الكلام مش متأكده لقيته بيتكلم بحب عن الرواية".

و أردفت:" فوجئت الفيلم خارج للنور بكل التفاصيل ومكنتش متوقعة أن كل التفاصيل تخرج حتى شخصية " يورجو " اليوناني مكنتش مكتوبة كده والأستاذ خالد يوسف عرف يطلع منها تفاصيل ".