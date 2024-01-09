5 أعمال سينمائية تحولت لأعمال درامية

القاهرة - محمد ابراهيم - صنعت السينما المصرية عدة أفلام حققت نجاح كبير وشارك في بطولتها عمالقة الفن المصري ولهذا النجاح قرر صناع الدراما المصرية تحويل هذه الأفلام إلى مسلسلات لذلك نستعرض أبرز الأعمال الفنية.

الباطنية

تحوّل فيلم الباطنية إلى مسلسل في رمضان عام 2009 وحقق نجاح كبير وشارك في بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وصلاح السعدني، ولوسي، وأحمد فلوكس، وأشرف مصيلحي.

وكان العمل السينمائي من بطولة الفنانة نادية الجندي وفريد شوقي، ومحمود ياسين عام 1980.

العار

كما قدمت السينما المصرية فيلم “ العار ” عام 1982 بطولة كل من: الفنان نور الشريف، وحسين فهمي، ومحمود عبدالعزيز، ونورا، تأليف محمود أبو زيد، إخراج علي عبدالخالق، ثم تحول لعمل درامي مع وضع بعض اللمسات الفنية للمؤلف، وتغيير في بعض الأحداث، وكان المؤلف الدرامي أحمد محمود أبو زيد نجل مؤلف الفيلم، وشارك في العمل مصطفى شعبان، وأحمد رزق، وشريف سلامة،وهبة مجدى، ودرة، وعلا غانم، وحسن حسني، وعفاف شعيب، حيث طرح المسلسل في رمضان 2010.

الزوجة الثانية

طرح الفيلم عام 1967، وشاركت فيه الفنانة سعاد حسني، وشكري سرحان، وصلاح منصور، من تأليف أحمد رشدي صالح، وإخراج صلاح أبو سيف، ثم نقلة المؤلف أحمد صبحي إلى الفئة الدرامية، وأخرجه خيري بشارة مع بعض التغيرات الطفيفة التي طرأت عليه، وكان الممثلين الذين وقع عليهم الاختيار في العمل الدرامي، الفنانة أيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وعلا غانم، وعمرو واكد، وجرى طرحه في رمضان عام 2013.

الكيف

حقق فيلم “ الكيف ” نجاح كبير في السينما المصرية، شارك في بطولته الفنان يحيى الفخراني، ومحمود عبدالعزيز، وجميل راتب، ونورا، تأليف محمود أبو زيد، إخراج علي عبدالخالق.

في عام 2016، تحول فيلم الكيف إلى عمل درامي حيث قرر نجله المؤلف أحمد محمود أبو زيد تحويله إلى مسلسل، مع تغير بعض الأحداث في السيناريو وشارك في العمل باسم سمرة، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وعفاف شعيب وغيرهم.

إمبراطورية ميم

قرر صناع الدراما تحويل إحدى مؤلفات الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس وهو امبراطوية ميم بعد نجاحه في السينما المصرية مع سيدة الشاشة المصرية فاتن حمامة،ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023 مع النجم خالد النبوي وإخراج محمد سلامة.