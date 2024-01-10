مدحت صالح: "كنت حريص على عمل تجميعة للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب'

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أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان مدحت صالح، بتوجيه التحية للجمهور الذي حرص على حضور حفل الأساتذة 3، موضحًا أنه حاول التنويع قدر الإمكان لما قدمه خلال الحفل.

تصريحات مدحت صالح

وتابع ‘صالح’، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة 'الحياة' 'في بداية حديثي، أود التقدم بالشكر والتحية لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، لدعمها لفكرتي ومساعدتها لي، والدكتور خالد داغر، على دعمه ومساعدتي لتنفيذ فكرة "الأساتذة".

وعن شعوره بطلب الجمهور غناء أعماله في وسط الحفلات، قال إن الزمن الذي مضى على أعماله، وتاريخها جعلها تتناسب مع هذا الحفل، خاصة وأنه غنى للعديد من زملائه في نفس المرحلة العمرية.

وأضاف ‘صالح’، "كنت حريص على عمل تجميعة للموسيقار العبقري الراحل محمد عبد الوهاب، إضافة لبعض أعمال الفنان الكبير فريد الأطرش، ثم غنيت لحن لأول مرة للأستاذ محمد الموجي، ولأول مرة أيضا لحن «"حمايا العزيز" و"نبتدي منين الحكاية".



واستكمل ‘مدحت’، "الفكرة كلها تتلخص في أني أحول الأغاني اللي بحبها واتربيت عليها، من فكرة التخت إلى فكرة أوركسترا سيمفوني، وده بيحصل في الأغاني اللي بتقبل أن نعمل ده، واللطيف أن الناس استحسنت هذا الأمر ولاقت قبول جيد لديهم".



وأوضح: "قمت بعمل تجميعة للموسيقار العبقري الراحل محمد عبد الوهاب، وبعض أعمال الفنان الكبير فريد الأطرش، وقمت بغناء لحن لأول مرة للأستاذ محمد الموجي، ولأول مرة أيضا لحن (حمايا العزيز) و(نبتدي منين الحكاية)".

وأضاف: "أنا شعرت براحة كبيرة بالتعاون مع الشركة المتحدة، وأخص الجزء الإعلامي على وجه التحديد، لأن أي إعلامي إذا لم يكن خلفه إعلام منظم، وعلى مستوى احترافي عالٍ، سيضيع المجهود دون مردود، إلا أنني عندما التقيت بالمسؤولين في المتحدة، شعرت أنهم يشعرون بنفس الحماس الذي أشعر به".

وقال: "الفكرة في المجهود المشترك، أقوم بما يتوجب علي فعله، ودار الأوبرا يقوم بدوره، وتقوم الشركة المتحدة بدورها كاملا، وتُظهر هذه النتيجة التي حققت نجاحًا كبيرًا".

أحدث أعمال مدحت صالح

كما كشف أحدث أعماله الفنية، وقال مدحت صالح: "انتهيت من تصوير الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، وغنائيًا أعمل على الانتهاء من الألبوم الجديد بتاعي السهرة حلوة.

وعن الجزء الثاني من المسلسل، أكد أن هناك أغنية قام بغنائها خلال ختام العمل، كاشفًا عن طرحها خلال ساعات قليلة، وسيكون الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، به الكثير من الأحداث الشيقة والمفاجآت، وجاءت فكرته بعد النجاح الكبير للموسم الأول من العمل.

وعن تفاصيل الألبوم الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، قال: "الألبوم هو أول إنتاج في حياتي، ومكون من 10 أغنيات، وجميعها أعمال فنية جديدة، دون إعادة توزيع لعمل قديم، ولكني أفكر في عمل بعض منهم كفيديو كليب، لكي يتم تقديمهم بشكل جديد ومتطور، ويتناسب مع الفكر والشكل الشبابي الجديد".