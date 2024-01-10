بدء تصوير مسلسل ”إمبراطورية ميم” بطولة خالد النبوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 09:31 صباحاً - بدأ الفنان خالد النبوي تصوير أحدث أعمالة الدرامية مسلسل «إمبراطورية ميم» في منطقة المعادي، استعداداً لعرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل«إمبراطورية ميم»

يعرض "إمبراطورية ميم" كمسلسل تليفزيوني في السباق الرمضاني 2024، ومأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.

«إمبراطورية ميم» من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل الفني.