نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عرض الفيلم الوثائقي “‏رحلة العائلة المقدسة” بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن أنشطة نادي السينما وبالتعاون مع قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام الفيلم الوثائقي الطويل “رحلة العائلة المقدسة”.

عرض الفيلم الوثائقي رحلة العائلة المقدسة

فيلم “رحلة العائلة المقدسة” من إخراج سميحة الغنيمي، ويعرض فى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري على مسرح معهد الموسيقى العربية.

لقاء ثقافى بمشاركة العالم الايطالى ألفريدو لوفينو

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عقدت لقاء ثقافى بمشاركة العالم الايطالى ألفريدو لوفينو، الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولى والمرشد السياحى وأداره الدكتور فوزى عيسى أستاذ مساعد متفرغ بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، جامعة عين شمس.

وخلال اللقاء استعرض الفريدو لوفينى مشوار عمله بمصر فى مجال الآثار وألقى الضوء على عدد من مؤلفاته متناولًا مجموعة من مقتنيات المتحف المصري فى تورينو بإيطاليا.

سلسلة وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

كما انطلق حفل ضمن سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقي خلال ديسمبر الماضي على مسرح معهد الموسيقي العربية.