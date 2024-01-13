نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تطرح أحدث أعمالها "وصلتها" وتتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث أعمالها الفنية وهي أغنية "وصلتها"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية.

وفور طرحها تصدر اسم هيفاء وهبي تريند محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وخاصة منصة x تويتر سابقآ.

تفاعل الجمهور مع أغنية "وصلتها":

وتفاعل الجمهور العربي على الأغنية بشكل كبير فور طرحها، وخاصة بعد ترويج هيفاء للأغنية عبر حساباتها الشخصية على المواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

تفاصيل أغنية "وصلتها":

وأغنية وصلتها من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور مكس ماستر سليمان دميانه.

وتقول كلمات الأغنية:" وصلتها خلاص وضمنتها في صفك، فروحت راكنها في رفك تجيلك هي وانت اللى بقيت بتروح، بتعملها عشان هي عليك باقيه فاكرها ضعيفة ومش لاقيه، نسيت انك وصلتها بطلوع الروح.

فخد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب، تبعد عادي وبتعاندك وميكونلكش فيها نصيب، لو المعلومة دي نقصاك اهي خلاص بقت عندك".

هيفاء وهبي

أعمال قادمة لـ هيفاء وهبي:

ومن ناحية أخري، بدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

ما هي آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي؟

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023، بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

قصة رمسيس إلى باريس

تدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون