نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تستضيف أبطال “حالة خاصة” ببرنامج صاحبة السعادة.. الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانه إسعاد يونس عن إستضافتها لأبطال مسلسل “حالة خاصة”، الذي يعرض حاليًا، على منصة “watch it” الرقمية بطولة الفنان طه دسو والفنانة غادة عادل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وشاركت إسعاد يونس صورة عبر حسابها في إنستجرام ظهرت فيها برفقة عدد من أبطال مسلسل “حالة خاصة“ وهم: الفنان طه الدسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد طارق، والفنان القدير نبيل علي ماهر، وعلقت عليها قائلة: “استنوا أبطال مسلسل حالة خاصة في حلقة جديدة من صاحبة السعادة يوم الاثنين الساعة ١١ مساءً على Dmc”.









تفاصيل مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع في حب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة.





أبطال مسلسل حالة خاصة





مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء،والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى،ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.